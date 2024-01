Calciomercato, Il Secolo XIX: “Spezia, Mateju in arrivo dal Palermo”

E' partita ufficialmente lo scorso 2 gennaio la sessione invernale di calciomercato, che si concluderà l'1 febbraio alle ore 20:00. Altri undici giorni in chiave presente e futura al fine di migliorare l'organico a disposizione di Eugenio Corini . Dopo l'approdo di Filippo Ranocchia nel capoluogo siciliano a titolo definitivo dalla Juventus, il club targato City Football Group dovrebbe ultimare almeno altre due operazioni in entrata. Ma agli innesti dovranno inevitabilmente corrispondere altrettante cessioni.

Chi potrebbe lasciare Palermo ed il Palermo già a gennaio è Ales Mateju. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "Il Secolo XIX", infatti, il calciatore - in scadenza di contratto - sarebbe finito nel mirino dello Spezia di Luca D'Angelo, pronto ad ingaggiare il classe 1996 in questa finestra di mercato. "Ora l’ultimo ingaggio dovrebbe essere Ales Mateju, difensore di 27 anni, che a Palermo si siede da tempo in panchina. Probabilmente l’ennesimo prestito di una visione senza futuro", scrive il noto quotidiano.