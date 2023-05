Le formazioni ufficiali di Cagliari-Venezia, gara valevole per il primo turno dei playoff di Serie B, in programma alle 20:30

Cagliari e Venezia in campo alle 20:30 all'Unipol Domus per il primo turno dei playoff di Serie B. I sardi hanno perso il quarto posto all'ultima giornata, costretti quindi a passare per i preliminari. Venezia che dal canto suo è riuscita a rientrare tra le migliori otto dopo un finale di stagione a mille. Di seguito le formazioni ufficiali: (QUI LA PREVIEW)