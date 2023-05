Cagliari-Venezia 2-1: Lapadula lancia Ranieri in semifinale playoff di B. Vanoli ko

Nella ripresa è il Venezia che tenta di comandare le operazione e riesce con merito a riaprire la partita al minuto 52': Ellertson va via sulla sinistra, mette in mezzo un gran pallone per Pierini che colpisce di testa e batte Radunovic. Successivamente saranno due le conclusioni di Pohjanpalo che potevano pareggiare i conti in Sardegna, ma la squadra di Ranieri riesce a tenere botta e si prende le semifinali grazie al grandissimo primo tempo disputato. Il Cagliari adesso è atteso dal Parma al turno successivo dei playoff.