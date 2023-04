Cagliari-Ternana, probabili formazioni: Ranieri conferma Rog, c’è Falletti

Le probabili formazioni di Cagliari-Ternana, anticipo della trentacinquesima giornata di Serie B, in programma oggi 30 aprile alle 16:15

Il trentacinquesimo turno di Serie B prenderà via oggi, domenica 30 aprile, con due anticipi in programma alle 16:15. All'Unipol Domus il Cagliari ospiterà la Ternana. I padroni di casa, sesta forza del campionato, non vincono ormai da quattro gare. Umbri appaiati al tredicesimo posto, nel limbo tra playoff e playout a quattro giornate dal termine del torneo, reduci da due vittorie e un pareggio nelle ultime cinque. L'arbitro del match sarà il sig. Federico La Penna, della sezione di Roma Uno.

Reduce dalla sconfitta contro il Parma, la compagine di Ranieri ha bisogno di tornare alla vittoria per attestarsi tra le migliori otto e sfuggire alle pressioni delle inseguitrici. E se il sogno quarto posto sembra essere sfumato, dato il super rendimento di Bari e SudTirol, i playoff sono ampiamente alla portata. Due assenze importanti per il tecnico ex Sampdoria, che dovrà fare a meno di Pippo Falco e Paulo Azzi, il primo infortunato il secondo squalificato. Solito 4-3-1-2 con Rog sulla trequarti alle spalle di Lapadula e Prelec.

Dopo la bella vittoria contro il Pisa, la Ternana è caduta malamente al "Liberati" per 1-4 contro il Venezia. Quarantatre punti per le Fere, una vittoria significherebbe riaccendere le speranze per una qualificazione ai playoff, che al momento distano solamente tre punti. Per la trasferta di Cagliari non ci saranno Di Tacchio e Capuano. Nel 4-3-3 rossoverde conferma per il tridente composto da Partipilo, Favilli e Falletti.

PROBABILI FORMAZIONI — CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Obert, Dossena, Barreca; Lella, Makoumbou, Nandez; Rog; Prelec, Lapadula. All: Claudio Ranieri.

TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani, Corrado; Coulibaly, Agazzi, Palumbo; Partipilo, Favilli, Falletti. All.: Crisitiano Lucarelli.

DOVE VEDERE IL MATCH — Cagliari-Ternana, in programma allo stadio “Unipol Domus” di Cagliari e valida per la trentacinquesima giornata de, campionato di Serie BKT 2022/2023, sarà trasmessa in diretta tv da SkySport, Helbiz Live e Dazn.