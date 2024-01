Brescia, in partenza Fares: per la fascia sinistra si osservano Corrado e Giordano

Il Brescia dopo il cambio di guida tecnica ha incominciato a racimolare punti. Sconfitta nell'ultima del 2023 contro la capolista Parma. Adesso la società si sta concentrando sul calciomercato in vista della prossima giornata di campionato. Con Mohamed Fares destinato a partire, le Rondinelle cercano un sostituto sulla fascia sinistra. Come rivela BresciaOggi, il club lombardo avrebbe messo nel mirino Niccolò Corrado della Ternana ma non solo. Stuzzica anche il nome di Simone Giordano, esterno classe 2001 attualmente in forza alla Sampdoria