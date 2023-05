Baroni: “Per la Serie A servono testa libera e uomini gol. Sudtirol-Reggina…”

"Sono ricordi meravigliosi. A Bolzano ero ai primi anni di carriera da allenatore. Ma ricordo che la società si stava già strutturando per bene. E quindi, oggi che sono arrivati in B e ai playoff dico che si meritano tutto questo. Non è una sorpresa vederli così in alto. Ho amato l’Alto Adige e ci sono tornato anche in vacanza. A Reggio sono stato ugualmente bene. Arrivai per sostituire Toscano e per un punto non raggiungemmo i playoff. Oggi sarà una sfida molto equilibrata. Con le squadre guidate da due allenatori molto esperti. Bisoli ha fatto un gran lavoro, con lui il ds Paolo Bravo e il club. Pippo Inzaghi ha combattuto nelle difficoltà societarie. Credo che il Südtirol abbia un leggero vantaggio determinato dal fattore campo".