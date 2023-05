Lazio-Lecce, Baroni: “Complimenti ai ragazzi. Peccato, potevamo vincere. Spezia…”

"Sì, ma lo analizzeremo dopo. Non deve cambiare il nostro atteggiamento. Sono entrati dei ragazzi in una partita complicata, ragazzi giovani, e magari in queste gare bisogna correre più in avanti che indietro, non puoi schiacciarti perché loro hanno qualità, devi tenerli lontani come fatto per tutta la gara. La prestazione maiuscola della squadra oggi è stata nell'andare sempre alti, in pressione sui ricevitori. Loro fanno un calcio verticale attraverso dei passaggi dentro, se gli lasci gli spazi ti fanno passare la palla ovunque. Gli abbiamo tolto la possibilità di venire dentro e loro sono andati in difficoltà. In questo momento mi tengo questo punto e faccio i complimenti ai ragazzi. E mi tengo la prestazione. Ora stacchiamo un giorno e poi lavoreremo duro, con la stessa voglia. Dico sempre che il dubbio ti uccide, è quello che ho detto alla squadra. Siamo in piena corsa per la salvezza, con la squadra che sta bene, ha una sua identità. Avere dubbi e paure sarebbe l'errore più grande. Se siamo riusciti a impattare bene il campionato è perché il gruppo è partecipativo. Sarebbe un errore non avere serenità e forza mentale per affrontare questo rush finale".