Bari-Venezia, Marino: “Trasformiamo rabbia in positività. Sul mercato di gennaio…”

"L'avversario è di quelli importanti dal punto di vista psicologico ci sono tantissimi stimoli. Hanno fatto un buon percorso sia l'anno scorso che quest'anno: dev'essere stimolante per noi. La prima cosa che abbiamo fatto è stata rivedere tutti gli errori dell'ultima partita contro la Feralpisalò, dopodiché ce la siamo messa alle spalle. Serve da lezione. Abbiamo visto il Milan, può capitare. Sappiamo dove abbiamo sbagliato, parte tutto dalla testa. Quando abbiamo subito il 2-1 non abbiamo reagito bene: ora guardiamo avanti. Dobbiamo trasformare la rabbia in energia positiva".

Sul mercato di gennaio - "Vedremo nelle prossime partite, valuteremo quello che c'è da fare, siamo concentrati sulle prossime partite. E' giusto ne parli la società, ma io e i ragazzi non dobbiamo disperdere nulla. Queste sei partite ci servono per capire determinate situazioni: in entrata e in uscita, chi è penalizzato chiederà di andare via, ma sono discorsi prematuri. Il sistema di gioco? Non mi tocca, possiamo cambiare anche in corsa. Abbiamo una squadra duttile...".