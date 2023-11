De Zerbi: “Non mi piace 80% degli arbitri inglesi”. Football Association lo richiama

"Sono onesto e chiaro: non mi piace l'80% degli arbitri inglesi. Non è una novità. Non mi piacciono, non mi piace il loro comportamento in campo. L'Inghilterra è l'unico Paese dove esiste il VAR ma non sei sicuro che si prenda una decisione corretta. In altri Paesi invece devi essere sicuro al 100%". Queste le dichiarazioni senza peli sulla lingua da parte del tecnico del Brighton, l'italiano Roberto De Zerbi, dopo il pareggio contro lo Sheffield United che è stato oggetto di polemica da parte dei tifosi dei seagulls a causa di alcune scelte arbitrali nonostante l'ausilio del VAR.