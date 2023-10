Bari, ore di riflessione per un possibile cambio in panchina. Al posto di Mignani…

Non riesce a guarire dalla pareggite il Bari e la società pensa ad un cambio in panchina prima che la lotta per la promozione possa essere compromessa.

Mediagol ⚽️

Il Bari aveva iniziato l'attuale campionato di Serie B con presupposti decisamente diversi. La piazza si aspettava uno score migliore da una squadra che lo scorso anno era andata a centimetri dalla promozione in massima serie, e che è stata punita da un gol in extremis di Pavoletti in finale playoff che ha invece proiettato il Cagliari in A. Una vittoria, una sconfitta ma soprattutto sette pareggi stanno portando inevitabilmente il club biancorosso a decidere se continuare o meno con l'attuale guida tecnica.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'avventura di Michele Mignani con i "galletti" sarebbe giunta al capolinea, con il club che starebbe pensando a Luca D'Angelo come suo possibile sostituto. Ciro Polito, direttore sportivo biancorosso, avrebbe contattato l'ex allenatore del Pisa, con le prossime ore che potrebbero rivelarsi decisive.

Una sosta dettata dagli impegni delle Nazionali che potrebbe vedere più di un cambio in panchina per quanto riguarda la Serie B, dato il momento complicato, ma non paragonabile, che sta attraversando anche il Lecco di Luciano Foschi.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.