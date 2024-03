Bari, Iachini: “I ragazzi avvertono timore. Dobbiamo avere coraggio”

Le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore del Bari, Beppe Iachini, in vista della sosta del campionato di Serie B.

Mediagol ⚽️️ 19 marzo - 10:44

Parola a Beppe Iachini. L'allenatore del Bari è intervenuto ai microfoni di TeleBari in occasione del TBSport per analizzare il periodo della propria squadra reduce dalla sconfitta contro la Sampdoria di Pirlo. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

CLASSIFICA- "Anche quando sono arrivato si parlava in maniera pessimista e di guardarsi alle spalle piuttosto che alla zona playoff. Io parlo del percorso di lavoro che si sta facendo. C’è stato qualche passaggio non positivo, qualche episodio negativo nelle ultime giornate che non ha premiato la squadra e questo ha fatto sì che non si potessero raccogliere punti in più. Nelle ultime settimane abbiamo fatto solo 2 gol quando potevano essere di più. Quando non riesci a concretizzare quello che produci ti mancano gol e di conseguenza ti mancano punti”.

SOSTA- “Avevamo detto in sede di arrivo che il fatto di giocare tre partite in una settimana non sarebbe stato positivo. Non avevo predetto il fatto di fare un solo punto, ma avremmo dovuto recuperare qualche calciatore e lavorare sotto tutti gli aspetti. La sosta ci sarebbe voluta qualche settimana fa, ma ora arriva e avremo modo di lavorare sotto l’aspetto fisico per alcuni giocatori che non abbiamo avuto a disposizione in queste partite. Ora abbiamo qualche freccia in più da andare a utilizzare ed è una cosa positiva. La squadra, al netto di alcuni errori che durante la partita ci stanno, dovrà lavorare per portare avanti quello che stiamo facendo, si sono già viste tante piccole cose che stiamo mettendo in campo e migliorando. Si costruisce e c’è una crescita come atteggiamento, spirito, concentrazione e pericolosità, dobbiamo migliorare senza precluderci nessun modulo”.

MOMENTO NO- “I ragazzi sanno del momento e lo vivono da qualche settimana. Il timore lo avvertono e ho questa sensazione da quando sono arrivato, ma dobbiamo avere coraggio e giocare, come fatto contro la Sampdoria e rimanendo per 90 minuti dentro la partita. La squadra sta pagando il non aver concretizzato le diverse occasioni che ha creato. Dobbiamo continuare a insistere e andare in campo senza timore, senza guardare gli altri risultati e senza fare calcoli, ma consapevoli di dover andare a far punti nelle partite che restano. In queste situazioni si deve pensare a giocare con coraggio, determinazione e portando in campo le proprie conoscenze. Bisogna spingere forte perché la ruota giri dalla nostra porta”.

