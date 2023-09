Bari-Catanzaro, Vivarini: “Due punti persi ma partita emozionante. Vandeputte…”

Ottimo inizio di campionato per il neopromosso Catanzaro . Undici i punti conquistati in sei giornate e quarto posto momentaneamente occupato in concomitanza con il Modena . La società calabrese ha mantenuto l'ossatura della scorsa stagione e per il momento la scelta si sta rivelando vincente. Al termine del match contro il Bari , ha parlato ai microfoni il tecnico dei giallorossi Vincenzo Vivarini . Di seguito le dichiarazioni ufficiali:

"Quando entro in questo stadio è sempre una grande emozione. Faccio i complimenti al Bari, c'erano anche i nostri tifosi in buon numero e quindi c'è stato un bello spettacolo sugli spalti. Dispiace solo per l'espulsione qui a Bari che non è bella, ma accetto". Per noi sono due punti persi perché cerchiamo sempre di vincere, dobbiamo analizzare i gol che abbiamo preso per capire. Noi oggi siamo partiti in modo diverso e l'abbiamo fatto molto bene perché li abbiamo superati abbastanza bene. Poi Vandeputte ha una posizione che crea sempre problemi, loro nel secondo tempo si sono organizzati con un'altra disposizione a due punte e solo all'inizio del secondo tempo non ci siamo mossi subito per le contromisure, ma tutto sommato non abbiamo sofferto molto".