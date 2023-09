Bari-Catanzaro, Mignani: “Calabresi più bravi, pareggio risultato giusto. Dorval…”

SUL CATANZARO - "Il Catanzaro è stato più bravo di noi, Vivarini l'ha preparata meglio di me. Loro hanno fatto cose che non ci aspettavamo, ci hanno messo in difficoltà con il palleggio e noi abbiamo speso energie per recuperare il pallone. Nonostante questo siamo passati in vantaggio, ma poi abbiamo subito subito il pareggio. C'è stata una grandissima reazione della squadra, che va al di là dei moduli. Un interprete non può cambiare una squadra, è una questione di atteggiamento. Nello spogliatoio ci siamo ridisegnati. Il Catanzaro lo conoscevo, sapevo che col palleggio possono mettere in difficoltà gli avversari. Dal mio punto di vista, pur facendo un pessimo primo tempo e un buon secondo tempo, se avessimo vinto non avremmo rubato. Però il pareggio è un risultato giusto.