Bari, Bellomo: “Sosta ci aiuta. Vogliamo vittoria contro il Venezia, rinnovo…”

Il Bari si appresta ad affrontare il Venezia nella quattordicesima giornata di Serie B 2023-2024 . I biancorossi vogliono conquistare tre punti importanti per piazzarsi in zona playoff. Intervistato da Telebari il centrocampista Nicola Bellomo ha parlato anche del possibile rinnovo di contratto spiegando che le trattative sono avviate:

SOSTA E CAMPIONATO - “Questa sosta ci ha aiutato molto a preparare la prossima partita. Abbiamo avuto l’occasione per lavorare meglio con i dettami tattici del mister e ci stiamo preparando al meglio per la prossima sfida col Venezia. Tutte le partite sono difficili, ma questa di più perché affrontiamo un avversario che punta alla promozione diretta. Faremo il massimo per portare a casa i 3 punti”