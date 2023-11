Cavasin: “Bari, Marino ha portato risultati. Sampdoria? Pirlo ha trovato soluzioni”

Alberto Cavasin , allenatore ex Fiorentina e Sampdoria tra le altre, è stato intervistato nel corso del programma “Piazza Affari” di TMW Radio, soffermandosi su alcuni temi inerenti alla Serie B. Di seguito le sue dichiarazioni riguardanti le compagini favorite per la promozione:

“La Sampdoria è partita con tutte le problematiche del mondo e con un organico tutto nuovo. La società, poi, doveva risolvere varie situazioni. Senza tutto questo probabilmente l’allenatore sarebbe stato sostituito. Con il tempo che gli è stato dato Pirlo ha trovato la soluzione. Lo Spezia, invece, vive un’altra situazione. L’organico è importante e, per i risultati, ci sono le proteste dei tifosi. C’era qualcosa che da fuori non si capiva ma che era dimostrata dai risultati in campo”.

“Intanto diciamo che le prime tre quattro squadre che stanno guidando la Serie B hanno vinto sia in casa che fuori. Le squadre ormai si affrontano a viso aperto. L’ultima prova a vincere con la prima, si gioca a viso aperto con il rischio di perdere in casa, ma senza paura”.

“Catanzaro-Cosenza sarà una bella partita. Il Catanzaro ha fatto molto bene lo scorso anno e ha riportato lo stesso calcio in questa stagione. Ha una buona classifica anche se in questo mese ha perso qualche punto. Anche il Cosenza sta facendo molto bene e, per me, è la squadra che ha stupito di più. Una partita da seguire che regalerà molti gol”.