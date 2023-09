Ascoli, Pulcinelli: “Viali confermato. El Kaddouri? Unico suo interesse il contratto”

Il punto sul calciomercato - "Francesco Forte ci ha detto, a mercato quasi finito, che non era più tranquillo qui. Abbiamo quindi trovato una soluzione. Con Buchel ed Eramo stiamo trattando la risoluzione, non fanno più parte del progetto. Dionisi? Un tema particolare". Lo definisce così Pulcinelli, che aggiunge "a gennaio siamo stati tirati per la giacchetta. Quando il rapporto non funziona più è corretto affrontarlo e, grazie all'aiuto del nostro direttore Marco Valentini, abbiamo trovato una soluzione che ha risolto le sue volontà. E' sempre stato un tifoso della Ternana, è andato volentieri a Terni".

Sulla formazione - "Ho parlato con Bellusci poco fa. Sono ragazzi ingaggiati per il nostro progetto. Lo spogliatoio è pulito, si vuole bene. Viali è confermato al centodieci percento, così come tutto lo staff. Ho sentito Falasco, sono sicuro che tornerà il giocatore che tutti conosciamo. A Cosenza non ci ha aiutato - in riferimento all'espulsione - ma non credo che debba chiedere scusa a qualcuno. Falzerano? Non ha nessun problema.