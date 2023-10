Ascoli-Parma 1-3, super Man ne fa due. Viviano si fa espellere, Pecchia vola a +5

Il Parma torna a vincere anche fuori casa e supera agilmente l'Ascoli in questo match delle 16.15 valido per l'undicesimo turno di Serie B. I ducali, visto il ko del Catanzaro a Como, si portano ad un momentaneo vantaggio di +5 sui calabresi attualmente secondi in attesa della gara del Palermo contro il Lecco.

Subito avanti la compagine emiliana con il solito Man che al 7' ha ricevuto palla in area di rigore sulla destra, si è accentrato forse con troppa libertà concessagli dalla difesa bianconera ed ha liberato il mancino a trafiggere Viviano. Proprio sette minuti dopo è arrivato il pareggio dell'Ascoli: pallone in mezzo di Nestorovski per Mendes che preferisce fare la sponda per l'accorrente Caligara che col sinistro dal limite dell'area fulmina Chichizola rimasto impietrito. Incontenibile Man, il rumeno si è ripetuto riportando in vantaggio il Parma con un pizzico di fortuna con il rimpallo da posizione defilata per poi insaccare con il piattone verso il palo più lontano. Nella ripresa gli emiliani hanno dilagato ed al 54' hanno messo a segno la rete dell'1-3 grazie a Bernabé direttamente su calcio di punizione. Dieci minuti dopo, forse a causa di qualche parola di troppo, il portiere bianconero Viviano riceve un cartellino rosso che complica ulteriormente la partita dell'Ascoli.