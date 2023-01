Ascoli-Palermo, club bianconero all’intervallo offrirà olive ascolane ai tifosi rosa

L’Ascoli Calcio prende spunto dalla disavventura occorsa al Palermo F.C. durante la trasferta di Ascoli per lanciare un messaggio di sportività, ospitalità e cordialità in un àmbito, quello calcistico, in cui troppe volte si evidenziano episodi negativi.

Domani, all’intervallo della partita Ascoli-Palermo, il club bianconero consegnerà ai tifosi palermitani occupanti il settore Ospiti un cartoccio di olive ascolane , simbolo culinario del territorio piceno e dell’ascolanità. L’omaggio vuole essere un piccolo pensiero per quei tifosi che, a causa del rinvio della partita di 24 ore, sono rimasti ad Ascoli Piceno un giorno in più del previsto, dopo la lunga trasferta dalla Sicilia alle Marche.

I valori sportivi per l’Ascoli Calcio non possono prescindere da quelli morali ed etici, per questo gli omaggi ad entrambe le tifoserie vogliono essere una ideale stretta di mano a chi si sacrifica costantemente per sostenere la squadra del cuore.