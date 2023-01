Palermo, il club rosa risarcisce così: una maglia per i 222 tifosi ospiti ad Ascoli

Rinviata la gara, alcuni tifosi non saranno più presenti. Le scuse del club rosa

Mediagol ⚽️

Ascoli-Palermo, match valido per la ventiduesima giornata del torneo cadetto, è stata rinviata da sabato 28 gennaio alle 14.00 a domenica 29 gennaio ore 14.00. Questo slittamento ha creato non pochi disagi ai tifosi rosanero in particolare che sarebbero stati presenti nel settore ospiti del "Del Duca". Il club di Viale del Fante ha deciso di risarcire tali tifosi con una maglia gara del Palermo. Questa la nota ufficiale:

Il Palermo allenato da Eugenio Corini questa mattina all'alba ha raggiunto la sede del ritiro in provincia di Ascoli, in vista del match con la formazione bianconera riprogrammato per le ore 14 di domani.

La squadra rosanero ieri sera, dopo aver cenato in un hotel di Cinisi, era partita secondo il timing schedulato alle ore 19.45 dall'Aeroporto Falcone e Borsellino con un volo charter in direzione Pescara. Quindici minuti dopo il decollo il comandante ha dovuto effettuare una manovra di emergenza in seguito alla rottura del cristallo anteriore dell'aeromobile, ha dovuto quindi immediatamente fare rientro a Palermo. Successivamente, i calciatori rosanero si sono trasferiti nuovamente nell'hotel di Cinisi per riposare in attesa del volo riprogrammato alle ore 3.40. Tale nuovo orario di partenza è stato determinato da tempi tecnici che la compagnia aerea ha dovuto affrontare per mettere a disposizione un nuovo aeromobile (proveniente da Bergamo dopo il rientro di un precedente volo da Roma) e un nuovo equipaggio, con le relative operazioni di riposizionamento. Il Palermo è quindi atterrato a Pescara alle ore 4.50 e ha raggiunto la sede del ritiro in provincia di Ascoli alle ore 6.30. Dopo la mattinata di riposo e il pranzo, nel pomeriggio la squadra ha effettuato una seduta atletica nella struttura che ospita il ritiro.

Il rinvio della partita, frutto delle considerazioni e delle disponibilità di tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’evento, ha inevitabilmente causato alcuni disagi a molti tifosi del Palermo in viaggio per seguire la propria squadra in trasferta. Per questo, il Palermo FC ha deciso di omaggiare una maglia gara ai 222 tifosi rosanero che avevano acquistato il biglietto del settore ospiti per la partita di Ascoli entro il termine delle ore 19 di venerdì 27 gennaio. Nel mese di marzo la maglia, simbolo di fede e appartenenza, potrà essere ritirata allo store del Palermo presentando il titolo d’ingresso al match, oppure (per chi abita fuori Palermo) spedita a seguito di apposita richiesta via mail (con l’indicazione dei dati anagrafici e la misura, e in allegato il documento d’acquisto del biglietto, all’indirizzo info@palermofc.com (oggetto: “maglia Ascoli”).

Un gesto simbolico che, pur non potendo riparare ai disagi subiti, intende gratificare lo sforzo di chi è sempre al fianco della squadra.