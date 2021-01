Udinese-Napoli, Gotti: “Subire gol al 90′ ti pesa, sprecate troppe occasioni da gol”

L’Udinese cede al Napoli nei minuti finali.

Serie A, 17a giornata: vincono Lazio e Napoli, crolla ancora il Crotone

I bianconeri dopo aver retto per 90 minuti si sono dovuti arrendere alla rete messa a segno a pochi secondi dall’inizio del recupero da Bakayoko. Il tecnico dei friulani, Luca Gotti, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Perdere una partita al 90′ ti pesa addosso, ma noi non meritavamo di perdere. Nel primo tempo abbiamo avuto un buon livello di palleggio e idee, concedendo qualcosa ma relativamente poco al Napoli, che crea sempre, contro chiunque. La squadra non meritava di perdere, ha fatto tante cose molto bene. Ha giocato una buona partita, ci ha provato, l’atteggiamento è stato giusto. Abbiamo subito un gol su rigore e uno su punizione. Siamo mancati sia col Bologna che oggi sulle punizioni a sfavore, una cosa che di solito facciamo molto bene. Non siamo stati aiutati dalla buona sorte tante volte, anche oggi. Abbiamo avuto diverse occasioni, potevamo far gol parecchie volte e non ci siamo riusciti. Anche il Napoli faceva fatica a farci gol, poi perdi la partita e sei estremamente dispiaciuto nel finale”.