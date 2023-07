Udinese, Lucca si presenta: “Ajax? Esperienza all’estero fa bene. Mio punto forte…”

“La società come ha detto il direttore mi ha voluto fortemente, sono felice e orgoglioso di far parte di questa società. Non vedo l’ora di scendere in campo. Parole del direttore? Anche troppo forse (ride ndr). Il punto forte mio è sicuramente l’altezza. Un gruppo bellissimo, mi hanno subito accolto bene, venivo da un’esperienza all’estero, ho fatto un po’ fatica a imparare la lingua. Con Sottil ancora non ci siamo scambiati tantissime parole. Sarà una stagione importante per me e per l’Udinese, sono qui per dimostrare quel che valgo, non è stata una grande stagione quella scorsa, sono qui per riscattarmi e riportare l’Udinese ad alti livelli”.