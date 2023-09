Torino-Roma, Juric: “Sarebbe stata un peccato perderla, ambiente top. Zapata…”

"Siamo contenti che Zapata sia con noi, ha dimostrato una grande voglia di venire. La mia squadra mi è piaciuta tanto, abbiamo fatto una grandissima partita, anche sul gol siamo stati sfortunati. Sarebbe stato un grande peccato perderla. Io non voglio perdere Sanabria, lo voglio usare il più possibile, deve essere una nostra risorsa. Gli ho dato una settimana di riposo per smaltire la delusione. Bellanova ha fatto una grande partita, mi è piaciuta tantissimo, dall'altra parte arrivano meno cross da Lazaro perché da quella parte di solito cerchiamo di liberare Radonjic che oggi è stato un po' meno incisivo. Ho visto bene lo stadio, carico, tosto, mi è piaciuto molto tutto l'ambiente, sostegno alla squadra senza mai lamentele. Bisogna andare partita per partita e dimostrare che vogliamo fare bene. Il campo è bruttissimo, la palla rimbalza male. Contro il Milan abbiamo perso dei valori che in questi anni abbiamo sempre messo in campo, ho visto segnali di crollo in ogni senso, per fortuna siamo riusciti a vincere con il Genoa, anche non giocando benissimo, meglio a Salerno e oggi da applausi. Abbiamo grandi possibilità di migliorarci".