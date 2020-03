Torino, parla Cairo: “Il campionato è finito, pensiamo al futuro. Scudetto? Ecco come la penso”

Urbano Cairo ha detto la sua in merito allo stop del campionato che rischia di non riprendere.

Il presidente del Torino ha rilasciato alcune dichiarazioni in questo momento drammatico per il mondo intero e in particolare per l’Italia a causa dell’emergenza legata al propagarsi del Coronavirus. Il patron dei granata, ai microfoni di Radio 1, ha confermato che secondo il suo pensiero la Serie A potrebbe non riprendere.

“Il campionato di calcio secondo me è finito e lo Scudetto non va assegnato. Ci deve esser un contributo di tutti per uscire da questa situazione e ripartire. Sono molto fiducioso sulla possibilità di trovare un accordo con i calciatori”.

