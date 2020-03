Torino, l’ex Gigi Lentini: “Quando si ripartirà i granata dovranno iniziare da zero, Longo ha un’opportunità”

Parola a Gigi Lentini che si sofferma sul futuro del Torino e sul momento drammatico che sta vivendo l’Italia.

L’ex calciatore granata che ha anche vestito la maglia del Milan, attraverso le colonne di ‘Tuttosport‘, ha detto la sua in merito alla propagazione del Coronavirus nel nostro paese e ha poi incentrato il suo pensiero sulla stagione del Torino.

“In questo momento conta soltanto la salute, però la saggia decisione di rimandare gli Europei potrà consentire la ripresa. Dipende tutto da quando si tornerà alla normalità. La mia sensazione è che sarà ancora lunga. I tempi per chiudere la stagione sportiva potranno esserci, ma penso sarà inevitabile giocare in estate e prevedere un periodo di ferie in autunno. Ecco, di positivo il Coronavirus ha portato ben poco, eccezion fatta per l’opportunità che ha regalato a Longo e ai suoi giocatori. Quando e se si ricomincerà, i granata avranno ormai distolto l’attenzione dall’imbuto nel quale si erano infilati. Si ripartirà da zero, proprio come capita a inizio campionato”.

