Torino, Cairo: “Ieri ho letto di Fagioli, oggi Zaniolo e Tonali. Brutte notizie…”

Urbaino Cairo, presidente del Torino, è stato intervistato e ha rilasciato dichiarazioni sul club granata e sulla nazionale

Il Torino di Ivan Juric si trova attualmente intorno alla metà classifica e questa pausa per le nazionali può servire per ricaricare le batterie. Nel frattempo il presidente, Urbano Cairo, ha parlato ai media presenti a margine del Festival dello Sport di Trento: "Lunedì abbiamo presentato le tre tappe torinesi del Giro d'Italia, la prima tappa del 4 maggio passa da Superga per ricordare il Grande Torino nel 75° anniversario della scomparsa. Sarà sicuramente un modo toccante. Così ricorderemo il Grande Torino non solo in Italia, dove già lo si fa, ma soprattutto lo faremo conoscere nel mondo, il Giro viene trasmesso in duecento paesi".

DELUSIONE DERBY - "Guardo avanti, il derby è passato. Però sentivo dire a Baggio che le sconfitte sono importanti e aiutano a crescere... Proviamo a consolarci così. Comunque dobbiamo crescere, abbiamo tante partite davanti e il derby di ritorno. Ora riprendiamo il cammino con determinazione, la squadra è rafforzata. Juric vuole avere più fanatismo ed è lui che deve trasmetterlo sempre di più".

POST DERBY AFFRANTO - "Ci sta, anche io lo ero come tutti. Ok il dispiacere la sera e il giorno dopo, ma poi c'è da pensare a ripartire velocemente. Davanti c'è un campionato con altre trenta partite e la squadra merita di fare cose buone e migliorarsi. Non pensiamo a cosa è stato ma alle cose da fare. Se Juric vuole più fanatismo, bene, anche lui deve darne di più".

TONALI E ZANIOLO - "Sono brutte notizie, aspettiamo di vedere se saranno vere e confermate. Io non conosco praticamente nulla, ieri ho letto di Fagioli e oggi apprendo di altri due giocatori. Non so cosa sia vero, meglio non dire...".

SPALLETTI PERDE DUE GIOCATORI - "Questo dispiace molto, ma si deve fare con ciò che si ha senza pensare a quanto ti manca. Quando le cose accadono, va preso atto velocemente e senza tempo da perdere. Così farà Spalletti, non è uno che piange sul latte versato o si autocommisera: penserà a chi chiamare al loro posto e questa cosa secondo me, in qualche modo, compatterà ancora di più il gruppo".

RAGAZZI GIOVANI - "Non giudichiamo cose che non conosciamo, dispiace ma vediamo se è vero. Non ho informazioni per esprimermi bene, l'importante è ora che la Nazionale si compatti per le due partite importante che ha davanti".

NAZIONALE E TORINO - "Stava già pescando, poi purtroppo Buongiorno si è fatto male. Spalletti è molto attento, conosce i giocatori e sono molto contento di lui. È un grande allenatore e un vincente. Il suo fu un inizio di carriera complicato ma ha saputo reagire, fino a crescere in maniera esponenziale e fare campionati fantastici".

