Italia, dopo Fagioli indagati Zaniolo e Tonali: accompagnati dalle forze dell’ordine

L' Italia di Luciano Spalletti si è ritrovata in questi giorni per preparare le due sfide valide per le qualificazioni ai prossimo Europei in programma in Germania nel 2024. Obiettivo degli azzurri riuscire a conquistare più punti possibili per mettere in ghiaccio il discorso qualificazione. Tuttavia, un intoppo sta allontanando il focus principale di alcuni convocati tra le fila azzurre, ovvero Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo.

Infatti secondo quanto appreso da Gianluca Di Marzio, i rappresentanti delle forze dell'ordine sono a Coverciano a colloquio con i due calciatori, entrambi in ritiro con la Nazionale italiana, per approfondire la questione calcioscommesse. Il centrocampista ex Milan, oggi in forza al Newcastle, e il fantasista ex Roma e Galatasay, attualmente all'Aston Villa, sono indagati insieme a Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus in questo momento delicato per il calcio italiano. Il giocatore bianconero è stato soggetto di discussione proprio per le notizie delle ultime ore. Il talentino si è denunciato da solo e adesso rischia una multa che va da 25 mila euro, oltre alla squalifica di ben tre anni.