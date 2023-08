Torino-Cagliari 0-0: pareggio al ritorno in A dei sardi. Un punto per Juric e Ranieri

Un punto al debutto in campionato per i granata, che pareggiano 0-0 contro il neopromosso Cagliari. In avvio Sanabria vicino al gol, lo sfiora anche Nandez: strepitosa parata di Milinkovic-Savic. Schuurs spreca di testa. Ritmi più bassi e poche chance nella ripresa: ci provano Vojvoda e Pavoletti come Radonjic nel recupero, ma il risultato non cambia.