Torino-Bologna, Thiago Motta: “Lenti e in difficoltà. L’esclusione di Arnautovic…”

"Quanto successo nella prima parte del primo tempo è tutta responsabilità mia perché ho preparato la partita in un modo ma non è andata bene. Il Torino ne ha approfittato, ha avuto tanto possesso palla e noi siamo incappati in alcune difficoltà. Successivamente, ho fatto un piccolo aggiustamento nella squadra e siamo riusciti a trovare le giuste distanze, arrivando meglio sui contrasti e sulle seconde palle. La dinamica della partita è cambiata, ma con una squadra come il Torino sappiamo di dover fare meglio: spesso siamo stati lenti e siamo andati in difficoltà. Alla fine della partita, ci siamo buttati in avanti creando alcune situazioni, ma non siamo stati pericolosi: dovevamo fare meglio, ma meriti anche al Torino perché è una squadra che si difende molto bene. Il Torino non ti lascia giocare, sa difendersi bene: nella ripresa abbiamo avuto più noi la palla".