Torino-Bologna 1-0, la decide Karamoh. Juric sorpassa Monza e Udinese, rossoblù a -1

Si è concluso il match valido per il posticipo della venticinquesima giornata di Serie A, in programma alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino . I granata conquistano tre punti importanti contro il Bologna che consentono di tenere vive le speranze europee della compagine piemontese.

La formazione di casa è passata in vantaggio al 20' grazie alla firma di Karamoh, in stato di grazia dopo la rete nel derby della giornata scorsa, abile a sfruttare in area di rigore l'assist di Sanabria. L'ex Inter ha evitato i contrasti tre difensori bolognesi ed ha trafitto di punta Skorupski segnando la rete che ha deciso il match.