Spezia, un palermitano in Nazionale: momento d’oro per Gyasi, arriva la chiamata del Ghana

È la storia di Emmanuel Gyasi che dopo l’ottima stagione disputata finora con la maglia dello Spezia è stato convocato dal commissario tecnico del Ghana, Akonnor. Il calciatore in forza alla compagine ligure, della Sicilia, però, ricorda poco o nulla. All’età di 4 anni, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, partì alla volta del Ghana dove frequentò la scuola fino a 11 anni, poi tornò insieme alla famiglia in Italia ma si stabilì in Piemonte precisamente a Pino Torinese.

Già da diversi mesi le Black Stars tenevano sott’occhio il talento spezzino che non è mai entrato nei radar della nazionale azzurra. Intanto Gyasi si gode la Serie A in cui ha già segnato quattro volte (Cagliari, Sassuolo e doppietta al Parma), ma adesso c’è una salvezza da conquistare con mister Vincenzo Italiano.