Palermo, quello di Monopoli è il quinto match rinviato: ai rosanero i recuperi non portano troppo bene

Il Covid ha senza dubbio condizionato la stagione calcistica.

Il Palermo a inizio stagione dovette fare i conti con il virus che colpì ben 15 calciatori e 4 membri dello staff, adesso è stato invece il Monopoli ad arrendersi al Coronavirus. Salta dunque la sfida che si sarebbe dovuta disputare questo pomeriggio tra i rosanero e i biancoverdi, adesso si cerca una data per il recupero. A marzo non c’è chiaramente spazio, le possibilità sono un paio e tutte ad aprile: il 6-7 aprile o il 20-22 aprile. Il prossimo sarà un mese davvero scottante per il Palermo che dovrà scendere sei volte in campo visto che il campionato terminerà il 25 aprile. Casertana il 3 aprile, Vibonese sette giorni dopo con il 14 turno infrasettimanale in casa del Bari, poi al “Barbera” con la Cavese. Il 25 ultima a Francavilla, nel frattempo bisognerà recuperare il match contro il Monopoli.

Palermo, i rosanero non si fermano: salta la trasferta di Monopoli, Filippi prepara la sfida contro il Foggia

Con questo rinvio, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, salgono a cinque le partite saltate dal Palermo che nei vari recuperi ha ottenuto risultati altalenanti. Dapprima la sfida contro il Potenza poi vinta 1-0 con rete di Luperini, sono poi arrivati due pareggi per 1-1 e 3-3 rispettivamente contro Catanzaro e Viterbese; infine la sconfitta 1-0 in casa contro la Turris. Nella sfida ai pugliesi bisognerà invertire il trend.