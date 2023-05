Spezia-Milan, probabili formazioni: chance per Origi, Semplici si affida a Nzola

Il Milan a caccia dei tre punti nel match in programma questo pomeriggio contro la Spal . Alle ore 18:00 allo Stadio "Alberto Picco" andrà in scena la sfida valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A . I rossoneri, dunque, torneranno in campo dopo la sconfitta rimediata mercoledì sera in Champions League contro l' Inter , con la testa inevitabilmente alla semifinale di ritorno, in scena martedì a San Siro.

Un match che gli uomini di Stefano Pioli non possono permettersi di sottovalutare: la squadra di Semplici, infatti, è a caccia di preziosi punti salvezza. Mentre la compagine meneghina ha bisogno dell'intera posta in palio per restare attaccata al treno Champions. Un successo porterebbe il Milan ad un punto dalla Lazio, reduce dal pareggio per 2-2 ottenuto ieri contro il Lecce. "Sarà una partita pesante per il campionato e per la preparazione del match di ritorno con l'Inter, in testa abbiamo anche la Champions, questo è chiaro. Ma d'ora in poi si giocherà con la testa e con il cuore. E anche per lo Spezia sarà una partita delicata visto che per la prima volta sono in zona retrocessione", le dichiarazioni rilasciate da Pioli alla vigilia, in sede di conferenza stampa.