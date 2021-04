Serie A, zona rossa: da Crotone e Parma a Cagliari e Torino, il punto sulla lotta salvezza

Di Nicolò Cilluffo.

VIDEO Serie A, che corsa per la Champions: in 6 si giocano 3 posti, il calendario completo

La corsa per accaparrarsi un posto che consenta la permanenza nel massimo campionato italiano è entrata nel vivo. Cuore, grinta, passione ed unione di intenti: componenti decisive per perseguire un obiettivo dalla fondamentale importanza. Non c’è più tempo per passi falsi, errori, tremolii di gambe. E’ arrivato il momento in cui ogni singolo match può avvicinarti alla gloria o farti sprofondare nel baratro.

La Serie A 2020-2021 si è dimostrata uno dei campionati italiani più equilibrati degli ultimi anni. La lotta Scudetto, il fight europeo e la zona rossa della classifica sono state permeate da contorni flebili tra le compagini in corsa per i rispettivi obiettivi. Non sono mancate sorprese, ribaltoni e colpi di scena che hanno reso ancor più accattivante la stagione dei vari protagonisti.

Otto partite al triplice fischio definitivo: otto match decisivi che sanciranno chi – non senza esclusioni di colpa – scenderà in Serie B.

