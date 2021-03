Serie A, Verona-Milan: Pioli in emergenza, out anche Rebic. Juric ritrova Zaccagni! Le probabili formazioni

Al Bentegodi va in scena la sfida tra Verona e Milan.

VIDEO Verona-Milan, gli Scudetti persi e la battuta di Rivera: Bentegodi fatale per i rossoneri

Il match delle ore 15:00 tra la compagine scaligera e quella rossonera non dovrebbe mancare di numerosi spunti di interesse. La formazione di Stefano Pioli si trova in assoluta emergenza, con diverse defezioni che stanno mettendo in serie a difficoltà l’ex tecnico della Fiorentina. L’ultima quella di Ante Rebic, andato via in anticipo dall’allenamento di rifinitura per un infortunio del quale non si conosce ancora né l’entità né i tempi di recupero. Il numero 10 croato non partirà per la trasferta perché non è al meglio, così come Theo Hernandez che dovrebbe invece andare semplicemente in panchina e subentrare in caso di estrema necessità.

Verona-Milan, Pioli: “Vogliamo la Champions, alla squadra dirò una cosa. Infortuni? Ci stiamo lavorando”

il Verona di Ivan Juric arriva da buonissime prestazioni, l’ultima quella che ha garantito agli scaligeri di battere il Benevento. Una squadra che sembra essere arrivata al top della forma e delle sue prestazioni, vicina ad un piazzamento europeo che fa sognare in grande tutti i suoi tifosi. L’obiettivo del lunch match per la formazione veneta è quella di fermare ancora una volta la framchogia rossonera che, dopo il pareggio contro l’Udinese, potrebbe perdere nuovamente punti importanti in ottica scudetto.

Milan, dalla Svezia insistono: “Ibrahimovic torna in nazionale da fine marzo”

Di seguito le probabili formazioni.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Castillejo, Krunic, Saelemaekers; Leao.