Serie A, Udinese-Fiorentina si gioca: match a porte chiuse, manca il comunicato della Lega

Novità per quanto riguarda Udinese-Fiorentina.

L’emergenza per la diffusione del Coronavirus ha bloccato anche la Serie A, che si è attenuta alle norme di sicurezza adottate a livello nazionale e in particolar modo dalle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli Venezia-Giulia, dove sono stati individuati i focolai momentaneamente isolati dal resto del paese. Per scopo precauzionale dunque, Giovanni Malagò e Gabriele Gravina, rispettivamente presidente del CONI e della FIGC, avevano deciso di sospendere Verona-Cagliari, Atalanta–Sassuolo, Torino–Parma e Inter–Sampdoria.

Tra le partite a rischio di rinvio vi era anche Udinese-Fiorentina, prevista per il 29 febbraio, che secondo le ultime disposizioni della regione doveva essere soggetta a sospensione: in un comunicato infatti, veniva confermata l’annullamento di tutte le manifestazioni di stampo ricreativo, religioso e sportivo, che prevedevano la presenza di molte persone con un alto rischio di contagio.

Adesso però l’emergenza Coronavirus sembra essere molto limitata, grazie all’ottimo lavoro svolto dalle forze dell’ordine e da tutti gli individui appartenenti al servizio sanitario italiano, e per tale ragione la Lega ha deciso di non fermare il campionato ma giocare le gare della ventiseiesima giornata di Serie A a porte chiuse, compreso il big match tra la Juventus e l’Inter che molto probabilmente verrà anche trasmessa in chiaro.

Stando a quanto riportato nell’edizione odierna de La Nazione, anche il match tra Udinese e Fiorentina, viste le nuove disposizioni di Lega, CONI e FIGC, si giocherà a porte chiuse e non sarà dunque rinviata, anche se si attende ancora un comunicato ufficiale che confermi il normale svolgimento della sfida.

