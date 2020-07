Serie A, Sibilia: “Critiche di De Laurentiis? C’è un motivo se si prendono certe scelte”

La risposta di Cosimo Sibilia.

Dopo quasi tre mesi di stop a causa dell’emergenza Coronavirus che ha immobilizzato l’Italia e il mondo intero, il campionato di Serie A è iniziato in mezzo a tantissime polemiche, ma nonostante le molte difficoltà adesso sembra andare tutto per il meglio: sembra ormai sempre più possibile che la stagione attuale verrà portata a termine. Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti si è oggi schierato in favore della possibilità di far ritornare i tifosi sugli spalti, una decisione che potrebbe significare un importante passo in avanti verso il ritorno alla normalità.

Serie A, Sibilia si schiera con i tifosi: “Favorevole alla riapertura degli stadi, ecco qual è la strategia”

Sempre nella giornata odierna il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva duramente criticato la Lega per la decisione di iniziare la prossima stagione già nel mese di settembre, senza dunque dare la possibilità ai giocatori di recuperare al meglio le energie. Una scelta che condizionerebbe fortemente anche le strategie dei singoli club, dal momento che sarà molto complicato svolgere il consueto ritiro estivo pre-stagionale, e che potrebbe mettere in difficoltà squadre come Napoli, Juventus, Atalanta, Roma e Inter coinvolte nelle fasi finali di Champions League ed Europa League che si svolgeranno durante il mese di agosto.

Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il presidente della LND, Cosimo Sibilia, ha risposto così alle critiche ricevute da parte di De Laurentiis, sottolineando come la scelta di ricominciare a settembre sia stata prese direttamente dalla Lega a fronte di determinate valutazioni. Queste le sue dichiarazioni:

“Le critiche di De Laurentiis? Rispetto le sue considerazioni, ma se sono state stabilite certe date credo si siano fatte le giuste valutazioni in seno alla Lega. Dal 3 agosto in poi, ripeto, avremo la certezza di inizio e chiusura dei prossimi campionati“.