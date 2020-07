Serie A, Sibilia si schiera con i tifosi: “Favorevole alla riapertura degli stadi, ecco qual è la strategia”

Cosimo Sibilia dice la sua sulla ripresa del calcio dopo il lockdown imposto dall’espandersi del Covid-19.

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, nel corso di un’intervista concessa a Radio Kiss Kiss, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al ritorno negli stadi dei tifosi.

“Sono assolutamente favorevole a riaprire parzialmente gli stadi, penso all 10% o al 20% di un impianto, ovviamente sempre nel rispetto delle regole sanitarie che verranno dettate dalla comunità scientifica. Se si aprono teatri e discoteche non vedo perché gli stadi, che si trovano all’aperto, non debbano riaprire, è una soluzione che auspico. Aspettiamo le decisioni della Lega, immagino che nella prima settimana d’agosto potrà essere fissato un Consiglio Federale. La LND inizierà il 20 settembre con la Coppa Italia, poi con i campionati”.