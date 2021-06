Serie A, si avvicina la rivoluzione: dal 2021/22 tutti i match in orari diversi

Il massimo campionato italiano potrebbe cambiare gli orari concernenti la disputa delle gare, la decisione definitiva in merito verrà presa lunedì nel corso dell'Assemblea di Lega

All'ordine del giorno vi saranno diversi temi tra i quali spiccherà quello legato alla possibilità concreta di rendere il campionato ancora più spezzatino di quanto già non lo sia. La scelta potrebbe essere quella di far disputare tutte le dieci gare della massima serie in orari differenti, dunque nessuna contemporaneità neanche nelle sfide delle 15.00. Una decisione che porterebbe ad agevolare in modo concreto DAZN che in questo modo eviterebbe di cadere in ipotetici black-out dovuti all'eccessivo traffico sulla propria rete. Se così dovesse essere ecco quali sarebbero gli orari in cui verrebbero disputate le sfide di ogni singola giornata, una vera e autentica rivoluzione.