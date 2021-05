Serie A, Sampdoria-Roma 2-0: i giallorossi steccano, l’Europa si allontana. La classifica aggiornata

La Sampdoria centra il successo contro la Roma per 2-0.

Serie A, Udinese-Juventus 1-2: CR7 regala punti preziosi i chiave Champions League. La classifica

Una partita equilibrata decisa da alcuni episodi, che hanno premiato la squadra di Claudio Ranieri, che si conferma a metà classifica. Per la Roma invece continua il periodo negativo, che potrebbe costare anche la Conference League. La squadra di Paulo Fonseca è apparsa in confusione, concedendo troppo in fase difensiva e sbagliando un calcio di rigore tirato da Edin Dzeko. I giallorossi adesso devono guardarsi alle spalle, con il Sassuolo che è vicino e vorrà provare a tutti i costi il sorpasso. Le marcature per i blucerchiati sono arrivate da Adrien Silva e Jakub Jankto.

Di seguito la classifica aggiornata.