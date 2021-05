Serie A, Udinese-Juventus 1-2: CR7 regala punti preziosi i chiave Champions League. La classifica

Termina 1-2 il match della Dacia Arena, contro l’Udinese. La Juventus recupera nel finale grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo.

Vittoria pesantissima per la Juventus, la compagine allenata da Andrea Pirlo recupera una sfida che fino 10 minuti dalla fine vedeva l’Udinese in vantaggio per 1-0 nel match in programma alla Dacia Arena, valevole per il posticipo delle 18.00 della trentaquattresima giornata di Serie A. Friulani che vanno in vantaggio con Molina, che al 10′ viene imbeccato da un’incontenibile Rodrigo De Paul, ed il vantaggio dell’Udinese è servito. Juventus che stenta abbondantemente nella gara che potrebbe consegnare punti importantissimi in chiave Champions League, e che non riesce a ribattere ai colpi della squadra friulana, nel giorno del 19° scudetto per l’Inter, che dopo 11 anni conquista il tricolore, stoppando il dominio della Juventus che durava da ben nove anni. (GUARDA QUI IL VIDEO DEI FESTEGGIAMENTI A PIAZZZA DUOMO – MILANO). La Juventus pareggia le sorti del match grazie al gol dal dischetto, realizzato da Cristiano Ronaldo, che realizza la sua 98a rete in bianconero, che sugli sviluppi di un calcio di punizione dai venti metri, trova il braccio di un calciatore posizionato in barriera ed il direttore di gara decreta il calcio di rigore a favore della Vecchia Signore. uno due fulmineo della squadra di Pirlo che trova addirittura la rete del 1-2 al 90′ sempre grazie a CR7 che realizza la sua doppietta personale della giornata e regala 3 punti importantissimi in chiave Champions League alla compagine bianconera.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA