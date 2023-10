Serie A, Sabatini: “Lukaku vorrà vincere. Juventus, zona Champions, Milan e Leao…”

MILAN - "Sono sempre stato critico sulle scelte del Milan, continuo a dire che il Milan vale qualcosa per la struttura costruita da Maldini e Massara per la squadra dello Scudetto. Quelli venuti dopo sono giocatori complementari. Sacchi critico su Leao? Averne giocatori che lavorano per conto proprio e fanno vincere le partite. Non sarà sfuggito a Sacchi, nonostante la sua idolatria per il gioco di squadra, che il Milan vince quando Leao mette l'acceleratore. Il Milan deve semplificare le giocate per arrivare a Leao. L'importante è mettere Leao in condizioni di accendersi, fargli arrivare la palla nella zona nevralgica per lui".