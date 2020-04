Serie A, Nicchi: “Terminare la stagione dopo il 30 giugno non sarebbe un problema”

Marcello Nicchi sull’eventuale ripartenza della Serie A.

Il designatore del massimo campionato italiano, ai microfoni di TMW Radio, ha chiarito che la stagione potrebbe anche concludersi in estate inoltrata nonostante alcuni club scuotono ancora la testa.

“Io ho diecimila problemi al giorno. Tra le altre cose era l’anno elettorale, sia per noi che per la FIGC che per il CONI. Dovremo chiaramente prorogare perché ora di assemblee non se ne possono fare. Se la stagione di solito finisce al 30 giugno, questa volta potrebbe finire più avanti. A noi va benissimo, non c’è problema. Agiremo con deroghe, farò quello che la mia autorità mi impone di fare”.