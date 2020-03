Serie A, Lega e FIGC trovano l’intesa: ecco la possibile data di Juventus-Inter

Arrivano novità per il futuro della Serie A.

La scorsa settimana sono state rinviate altre cinque partite di campionato a causa dell’emergenza per la diffusione del Coronavirus: in linea con le disposizioni emanate dal Governo, la Lega A e la FIGC avevano deciso di spostare definitivamente le gare che si sarebbero dovute giocare nelle regioni potenzialmente a rischio come Piemonte, Lombardia e Veneto, al posto di optare per la soluzione delle porte chiuse precedentemente adottata.

Serie A, Malagò: “Sono state giornate confuse. Fatti sicuramente alcuni errori. Se l’ordinanza rimane questa allora…”

Tra le partite soggette a rinvio vi è stato anche il big match tra la Juventus e l’Inter, fondamentale per le sorti dello scudetto: lo scontro diretto tra due delle tre forze maggiori del campionato era sicuramente la gara più attesa della ventiseiesima giornata, anche dalla Lazio che attualmente si trova al primo posto in classifica dopo la vittoria ottenuta contro il Bologna. Una decisione che ha provocato molte polemiche, soprattutto da parte dell’amministratore delegato Beppe Marotta, il quale ha duramente attaccato le Lega per le decisioni prese in questi giorni.

Inter, Beppe Marotta sul rinvio delle gare: “Il campionato rischia il collasso. Recupero Derby d’Italia? Rispondo così”

Stando a quanto riportato da Gazzetta.it, al termine dell’odierno consiglio straordinario, la Lega e a FIGC avrebbero trovato l’accordo definitivo: il recupero delle partite di campionato rinviate nella scorsa settimana, con Juventus-Inter collocata alle 20.45 di lunedì 9 marzo con l’inserimento del penultimo turno tra il 12 e il 14 maggio in modo da rispettare la chiusura del 24 maggio.

Il nuovo calendario dovrebbe dunque essere il seguente:

Sabato 7: Sampdoria-Verona (ore 20.45)

Domenica 8: Udinese-Fiorentina (ore 20.45)

Lunedì 9: Milan-Genoa, Parma-SPAL e Sassuolo-Brescia (ore 18.30) e Juventus-Inter (ore 20.30)