Serie A, Juventus-Parma: CR7 con Dybala, c’è Kulusevski. Le formazioni ufficiali del match

Tutto pronto per il match dell’Allianz Stadium.

Tra pochi minuti andrà in scena la sfida tra la Juventus e il Parma, valida per il posticipo serale della ventesima giornata di Serie A e fondamentale per le sorti dello scudetto. Dopo il pareggio tra il Lecce e l’Inter di oggi pomeriggio, i bianconeri cercheranno di ottenere tre punti fondamentali per allungare il distacco dai nerazzurri e portarsi a +4 dal secondo posto. Contro gli uomini di Maurizio Sarri ci saranno però i ragazzi di Roberto D’Aversa, che vogliono continuare a fare bene per inseguire il sogno di un posto in Europa.

Lecce-Inter, Liverani: “Ottima partita. Conte? Ha colmato un gap di 10 anni con la Juventus”

Di seguito le formazioni ufficiali:

Juventus (4-3-1-2): Szczęsny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala.

Parma (4-3-3): Sepe; Gagliolo, Bruno Alves, Iacoponi, Darmian; Kucka, Hernani, Scozzarella; Kulusevski, Inglese, Kurtic.