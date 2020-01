Lecce-Inter, Liverani: “Ottima partita. Conte? Ha colmato un gap di 10 anni con la Juventus”

Grande colpo per il Lecce.

Sul campo del Via del Mare è andata in scena la sfida tra l’Inter e il Lecce, che si sono affrontati in occasione della ventesima giornata di Serie A. I nerazzurri erano riusciti a passare in vantaggio con il gol di Bastoni, ma i padroni di casa hanno agguantato il pareggio con la rete di Mancosu.

Al termine del match il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo la sua soddisfazione per il risultato finale ed elogiando la prestazione dei suoi uomini. Queste le sue dichiarazioni: “La squadra ha fatto un’ottima partita. Ha subito quello che c’era da subire ma ha anche creato dei problemi a una squadra che di solito subisce molto poco. Abbiamo concesso il giusto. Questo risultato premia il Lecce, che stava attraversando un periodo difficile. Non ho mai voluto cercare gli alibi, ma se a questa squadra mancano 6-7 elementi diventa difficile anche alzare il livello e la competitività negli allenamenti. Quando il gruppo è al completo gli allenamenti sono intensi, sono tre anni che sono qui e questo accadeva anche in Serie C. La competitività nel lavoro quotidiano è un valore troppo alto per chi lotta per la sopravvivenza come noi, solo tramite questo possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Mercato? Abbiamo sintonia. Abbiamo fatto le nostre scelte, poi ci sono i tempi da rispettare. Abbiamo trovato le caratteristiche che ci servono per avere dei doppioni in ogni ruolo, così da aumentare la competitività ovunque durante la settimana“.

Infine sulle differenza tra la Juventus e l’Inter, che continuano a darsi battaglia per la conquista dello scudetto: “Le rose sono differenti. Conte in 6 mesi ha colmato un gap con la Juventus che dura da 10 anni“.