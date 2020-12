Serie A, Gravina entusiasta: “Dimostrato che il calcio è un mondo migliore di quello che viene rappresentato”

Gabriele Gravina e il momento del calcio italiano.

Borussia Dortmund, Haaland ha le idee chiare: “Sogno di vincere la Champions, Bayern miglior club al mondo”

Il presidente della FIGC ha commentato il periodo vissuto dai campionati del nostro paese a causa dell’emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio il mondo intero. Le parole del numero uno federale nel corso dell’intervista concessa a Tuttosport.

Serie A, Milan-Parma 2-2: ducali cinici, i rossoneri colpiscono 4 legni e trovano la rimonta con Theo

“C’era un’esigenza di dare una risposta concreta a questo mondo. Si fanno grandi sacrifici e servivano risposte. Poi ci ha mosso la passione, non solo la mia ma quella di milioni di italiani. E poi il senso di responsabilità e la lungimiranza perché non far ripartire un sistema economico così importante avrebbe determinato scompensi devastanti. Ho avvertito un senso di abbandono, di solitudine, in alcuni momenti. Non dimentico l’assenza, nei momenti cruciali, di alcune persone che appartengono a questo mondo. Ma la soddisfazione di far ripartire questa macchina è stata ancora maggiore. Dimostrare che il calcio è un mondo migliore di quello che viene rappresentato spesso e volentieri. Siamo un movimento vivo e di grande qualità”

Coronavirus Sicilia, le regole per chi rientra a Natale: la nuova ordinanza di Musumeci in vigore fino al 7 gennaio