Serie A, date e orari della 27^ e 28^ giornata: Sky o DAZN, ecco dove vedere le prossime gare di campionato

La Serie A si adatta alle disposizioni del Governo.

Negli ultimi giorni il Governo italiano ha emanato un nuovo decreto per tentare di limitare la diffusione del Coronavirus, e anche la Lega ha adottato misure di sicurezza importanti per evitare l’affollamento dei tifosi e di conseguenza evitare il contagio tra i tifosi: tutte le gare fino al mese di aprile verranno infatti giocate a porte chiuse, e in questo fine settimana verranno recuperate le cinque sfide della ventiseiesima giornata compreso il big match tra la Juventus e l’Inter.

Serie A, le 21 regole dei medici: guida contro la diffusione del Coronavirus tra i calciatori

Nella giornata odierna la Lega ha anche comunicato le date e gli orari delle sfide della ventisettesima e ventottesima giornata, ecco il programma completo:

27^ giornata

Venerdì 13 marzo

Verona-Napoli, ore 18.30 (Sky)

Bologna-Juventus, ore 20.45 (Sky)

Sabato 14 marzo

Spal-Cagliari, ore 15.00 (Sky)

Genoa-Parma, ore 18.00 (Sky)

Torino-Udinese, ore 20.45 (Dazn)

Domenica 15 marzo

Lecce-Milan, ore 12.30 (Dazn)

Atalanta-Lazio, ore 15.00 (Sky)

Fiorentina-Brescia, ore 15.00 (Dazn)

Inter-Sassuolo, ore 18.00 (Sky)

Roma-Sampdoria, ore 20.45 (Sky)

28^ giornata

Venerdì 20 marzo

Lazio-Fiorentina, ore 20.45 (Sky)

Sabato 21 marzo

Brescia-Genoa, ore 15.00 (Sky)

Sampdoria-Bologna, ore 18.00 (Sky)

Juventus-Lecce, ore 20.45 (Dazn)

Domenica 22 marzo

Sassuolo-Verona, ore 12.30 (Dazn)

Cagliari-Torino, ore 15.00 (Dazn)

Napoli-Spal, ore 15.00 (Sky)

Udinese-Atalanta, ore 15.00 (Sky)

Milan-Roma, ore 18.00 (Sky)

Parma-Inter, ore 20.45 (Sky)