Serie A, le 21 regole dei medici: guida contro la diffusione del Coronavirus tra i calciatori

Ventuno regole da seguire alla lettera.

Nella giornata odierna sono finalmente arrivate disposizioni che hanno fatto chiarezza circa il futuro della Serie A, fortemente in bilico a causa dell’emergenza sanitaria scatenatasi con la diffusione del Coronavirus in Italia. Il Governo italiano ha dunque preso in mano la situazione, pubblicando un decreto legge (confermato poi dalle dichiarazioni rilasciate dal Premier Giuseppe Conte) con il quale è stato comunicato che tutti gli eventi sportivi previsti fino al mese di aprile saranno disputati a porte chiuse.

Serie A, ufficiale: porte chiuse per tutti gli eventi sportivi fino al prossimo 3 aprile. Il comunicato

Successivamente sono state confermate anche le date per le cinque gare di campionato, valide per la ventiseiesima giornata di Serie A, che erano state rinviate la scorsa settimana: tra queste anche lo scontro diretto tra la Juventus e l’Inter che si giocherà domenica sera senza la presenza dei tifosi.

Il calcio dunque non si ferma, ma i calciatori dovranno comunque adottare tutte le misure di sicurezza per evitare il contagio e la diffusione del virus. Per tale motivo la FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana), ha elencato 21 consigli da adottare nel mondo dello sport: