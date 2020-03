Serie A, Costacurta: “L’idea dei playoff mi piace. Sarebbe emozionante”

Quando e come continuerà il campionato di serie A?

Una domanda, per forza di cose, che al momento non avrà risposta. I campionati sono fermi a causa dell’allarme Coronavirus che sta mettendo giorno per giorno in ginocchio l’Italia, che ha preso misure drastiche per evitare il contagio del virus COVID-19. Un momento duro che non lascia spazio ad organizzazioni di campionati e coppe per salvaguardare prima di tutto la salute delle persone. Una delle idee più gettonate nell’ultimo periodo è quella di concludere la stagione, una volta debellata l’epidemia, attraverso dei playoff, così da decidere chi sarà ad alzare lo scudetto 2019-2020.

Alessandro Costacurta, ex calciatore del Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dicendosi favorevole all’opzione playoff: “A me l’idea dei playoff piace, sia a quattro che a sei squadre, con Juventus e Lazio già al secondo turno e le sfide Inter-Napoli e Atalanta-Roma. Gli stessi risultati delle due gare andrebbero a premiare la classifica. Credo che sia la cosa più giusta, come sarebbero bellissime le final four o final eight di Champions. Sarebbe una novità che emozionerebbe di più”.

