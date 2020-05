Serie A, Calcagno: “Impossibile giocare alle 16, non vogliamo litigare con la Lega”

La posizione ferma dell’Associazione Italiana Calciatori.

Da pochi giorni i giocatori di Serie A hanno ripreso ad allenarsi in gruppo, con l’obiettivo di riprendere il più velocemente la forma fisica: un primo, importantissimo passo verso la possibile ripresa del campionato, che dovrebbe ufficialmente iniziare nella seconda settimana del mese di giugno.

AIC, il vicepresidente Calcagno: “Ripresa Serie A? Impossibile giocare alle 16, ecco le mie proposte”

Durante un’intervista ai microfoni di Rai 2 durante la trasmissione TG Sport, il vicepresidente dell’AIC, Umberto Calcagno, ha nuovamente puntualizzato la posizione della Federazione, ossia quella di non giocare durante la fascia pomeridiana a causa delle elevate temperature che si raggiungono in Italia durante i mesi estivi. Queste le sue dichiarazioni:

“Abbiamo ribadito alla Lega che riteniamo che non sia giusto in Italia giocare alle 16.30 con le temperature che ci saranno a breve nel nostro Paese. Speriamo che non si debba litigare, perché dobbiamo tutelare i ragazzi che sono tornati da un lungo periodo di inattività. Speriamo di trovare una soluzione comune al più presto“.